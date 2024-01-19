19 yaşındaki Ahmet K. isimli şahıs, oto hırsızlık suçundan Kahramanmaraş'ta tutuklandı.
Cezaevine gönderilen şahıs, 6 ay önce firar ederek Adana'ya geldi.
Ahmet K., mahalleden arkadaşı olan Mahmut E. ile Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde Hasan K.’nin motosikletini görüp beğendi.
Şüpheliler Hasan K.’yi evine kadar takip etti. Hasan K'nin evine girmesinin ardından Ahmet K., motosikletin direksiyon kilidini kırdı.
Mahmut E.’nin de aracı ittiği anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Gezerken enselendiler
Hasan K., motosikletinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliği tespit etti.
Olaydan birkaç saat sonra ise polis, aynı mahallede şüphelileri çaldığı motosiklet ile gezerken yakaladı.
"Gördüm, hoşuma gitti"
Yakalanan şüphelilerden cezaevi firari Ahmet K. ifadesinde,” Motosikleti gördüm, hoşuma gitti. Motosikletliyi evine kadar takip ettim, yukarı çıkınca direksiyon kilidini kırıp çalıp kaçtım.” dedi.
Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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