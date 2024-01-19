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Adana'da cezaevi firarisi hırsızlık yaparken görüntülendi! Beğendiği motoru götürdü

Adana'da cezaevi firarisi hırsızlık yaparken görüntülendi! Beğendiği motoru götürdü Kahramanmaraş’ta oto hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 6 ay önce firar ederek Adana'ya gelen şahıs, arkadaşıyla birlikte sokakta gördüğü motosikletliyi evine kadar takip edip, motorunu çaldı.