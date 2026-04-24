Mustafa Çiftçi'nin makam odasındaki Abdülhamid tablosu, CHP kanadını rahatsız etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.

Bakan Çiftçi'yi son olarak Fenerbahçe camiası ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

ABDÜLHAMİD'İN TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Çektirilen karelerde, Mustafa Çiftçi'nin makam odasına Abdülhamid'in tablosunun asılmış olduğu görüldü.

Bakan Çiftçi'nin odasında Abdülhamid'in tablosunun yer alması da CHP cephesini rahatsız etti.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ

Bazı CHP'li sosyal medya hesapları, Bakan Çiftçi'nin makam odasına Abdülhamid'in tablosunu asmasını eleştirdi.

Sosyal medyadan yorum yapan CHP'li hesaplar, Abdülhamid'in tablosunun kaldırılmasını istedi.

CHP'li bazı hesaplar, yaptıkları yorumlarda ise "saygısızca" davranışlar sergiledi.

"ABDÜLHAMİD HAN NEYSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI"

Bakan Çiftçi, daha önce TBMM'de görev yaptığı dönemde Avustralya'nın Hobart Adası'na gittiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

Orada cuma namazı için camiye gittik. Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Caminin altındaki salonda düğüne gittik. Orada duvara 2. Abdülhamid Han'ın resmini asmışlar. Biz de bir anlam veremedik. Sebebini sordum. Söyledikleri şu, 'Abdülhamid Han Osmanlı padişahı ve İslam ümmetinin halifesi iken oraya temsilci göndermiş. Dünyanın bir ucuna. Onlar da bunu unutmamışlar.



Onun aziz hatırasını, hürmetini, resmini asmışlar. Şimdi o gün Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım.



İşte 100 yılda bir geliyor. Düşünün, bir dergi dünyaya yön veren 4 lideri saydı biliyorsunuz. ABD, Rusya, Çin liderleri ve Türkiye Cumhurbaşkanı.