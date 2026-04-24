Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün mesaisine İstanbul'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda da sabah saatlerinde Çamlıca Camii'ne geçti.

GENÇ HAFIZLARLA BULUŞTU

333 hafızın Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç hafızların heyecanına ortak oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu.

Caminin eşsiz atmosferinde yankılanan tilavet, kameraya da yansıdı.

BAKARA SURESİ'NİN İLK 5 AYETİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla



1, Elif, Lâm, Mîm



2, Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.



3, Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.



4, Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.



5, İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.