Adana'da DEAŞ’ın hendekçisi ve propagandacısı tutuklandı

Adana'da DEAŞ’ın hendekçisi ve propagandacısı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı; 1’i adli kontrol şartı, 5’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faliyet gösterdiği belirlenen 7’si yabancı uyruklu 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı.

Hendek kazdığı ortaya çıktı

Emniyete götürülen Yasin al-Abbas’ın, terör örgütü işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı ortaya çıktı. Al-Abbas’ın, örgütten aylık 6 bin Irak dinarı kazandığı belirtildi.

Propagandacı yakalandı

Şüphelilerden 35 yaşındaki Muhanned Abdullah’ın, örgütten başarı belgesi aldığı; 36 yaşındaki Muhammed el-Hasan’ın ise silahlı fotoğraflarının, örgütün propaganda videolarında yer aldığı belirtildi.

4 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin al-Abbas, Muhanned Abdullah, Muhammed el-Hasan ile Ahmet Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.