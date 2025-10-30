Adana'da dehşet anları: 3 lise öğrencisini dövüp, bıçakladılar

- Adana'da, 3 lise öğrencisi motosikletli gençlerle tartıştı ve ardından kalabalık bir grup tarafından darp edilip bıçaklandı.
- Yaralı öğrenciler, hastaneye kaldırıldı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 26 Ekim akşam saatlerinde meydana gelen olayda, motosikletli 2 kişi, parkta oturan 17 yaşındaki lise öğrencileri B.K., Y.K. ve İ.D.'nin yanına gitti.
Motosikletli 2 kişi, gençlere fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü.
ÖĞRENCİLERİ DÖVÜP, BIÇAKLADILAR
Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı.
Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİLER
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.