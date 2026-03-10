Uzmanından “Güneşe aldanmayın” uyarısı: 15 gün boyunca bu belirtilere dikkat

Mart ayına girilmesiyle birlikte güneş etkisini göstermeye başladı.

Vücudun kıştan çıkıp bahara uyum sağlamaya çalıştığı bu geçiş döneminde, dışarıdan masum görünen sıcaklık değişimleri aslında bağışıklık sistemini zorlayan bir sürecin habercisi olabilir.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, önümüzdeki 15 gün içinde bu belirtilerin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"SOĞUK ALGINLIĞI RİSKİ ARTIYOR"

Hava Forum, "Sıkıntılı havalardayız" diyerek vatandaşları uyardı.

Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü belirten Hava Forum, bu dönemde yaşanacak belirtileri şöyle açıkladı:

“Sıkıntılı havalardayız. Gündüz güneş ama soğuk bir rüzgar. Sabah ve gece desen buz gibi yine rüzgar. Bu süreçte soğuk algınlığı riski artıyor. Boğazda gıcık, acı, burun tıkanıklığı gibi belirtileri şu 15 gün içinde daha sık görebiliriz. Aman dikkat, güneşi görüp ince giyinmeyin.”