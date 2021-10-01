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    Adana'da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı

    Ekipler çevirme sırasında durdurdukları otomobilin vites kutusunda, 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 11:20
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    Adana'da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kente girişte denetleme yapan ekipler, şüpheli görülen araçları durdurdu.

    Durdurulan arabada yapılan inceleme sonucu narkotik köpeği, vites kutusuna tepki verdi.

    VİTES KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ekipler, tepki üzerine açtığı vites kutusunda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Araçta bulunan Suriye uyruklu Mahmud Z., dini nikahlı eşi Emine D. ile kardeşi Muhammed Z. gözaltına alındı.

    Adana'da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı ViDEO

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #1

    BAŞKASININ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Emniyete götürülen şüphelilerden Mahmud Z. ile Muhammed Z., uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

    Hamile olan kadın ise uyuşturucu maddeyi Gaziantep’te tanımadığı bir kişinin araca gizlediğini, karşılığında da para teklif ettiğini iddia etti.

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #2

    ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden karı koca tutuklanırken, Muhammed Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #3

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #4

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #5

    Adana da yapılan denetimde vites kutusundan uyuşturucu çıktı #6

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