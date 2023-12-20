Haberler



3. Sayfa



Adana'da dilencinin üzerinden 9 bin lira çıktı

Adana'da dilencinin üzerinden 9 bin lira çıktı Adana'da bir dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı. Dilenciye 617 lira idari para cezası uygulanırken topladığı paraya el konuldu.