DHA
Vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor.
Son olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan A.E.D.’yi yakaladı.
Üzerinden 9 bin lira çıktı: 617 TL ceza kesildi
Zabıta daire başkanlığına götürülen A.E.D.’nin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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