Adana'da dur ihtarına uymayan iki kişi yakalandı

Adana'da dur ihtarına uymayıp motosiklet ile kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait kalaşnikof ve mermiler ele geçirildi.

Adana'da saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı.

"Dur" ihtarına uymadılar

Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı.

Kaçmaya çalıştılar, yakalandılar

Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı.

Kalaşnikof ve mermi ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü.

Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.













