Adana'da elektrik akımına kapılan usta öldü İnşaata hat çekmek için bir evin damına çıkıp, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan 50 yaşındaki elektrik ustası hayatını kaybetti.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 13.00 sıralarında elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı.

Bir süre sonra Önen, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Usta hayatını kaybetti

Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Geçen yıl çalışırken yüksek gerilim hattına kapıldım"

Aynı sokakta daha önce kendisinin de elektrik akımına kapıldığını ve ağır yaralandığını dile getiren Seyhan Sözütek, şunları ifade etti: