Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Adana'da bir kadın, kendisini döven eşini bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan kadın, ifadesinde yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan kavgada eşini bıçakladığını söyledi.

Dün akşam Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YERE DÜŞEN BIÇAKLA EŞİNİ 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Gülten Efeoğulları, "Üzerime gelme" dedi. Arbede devam edince Gülten Efeoğulları, eşini 5 yerinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gülten Efeoğulları ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM"

Osman Efeoğulları'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülten Efeoğulları ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gülten Efeoğulları'nın, ifadesinde, "Eşim olay günü eve alkollü geldi. Yemek yedik. Bu sırada içki içmeye devam etti. Yemekten sonra balkona gidip yüksek seste müzik dinlemeye, şarkı söylemeye başladı. Apartman dairesinde olduğumuz için, komşuların rahatsız olmaması adına müziğin sesini kısmasını istedim. Sinirlenerek masayı devirdi. 'Gürültü böyle yaparım' dedi. Beni darbettikten sonra bıçakla saldırdı. Arbede sırasında bıçak yere düşünce bıçağı ben yerden alıp savurmaya başladım. Eğer o ölmeseydi ben ölecektim. Yıllarca tartışmalar, kavgalar yaşıyorduk." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gülten Efeoğulları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.











