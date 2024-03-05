Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

AA

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün 25 yaşındaki eski sevgilisi Tülay T'yi tabancayla boynundan yaralayan Cengiz K'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tedavisi sürüyor

Tülay T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaralayıp hastaneye götürmüştü

Cengiz K, dün Gülbahçesi Mahallesi'nde tartıştığı eski kız arkadaşı Tülay T'yi boynundan yaralamış, daha sonra da aracıyla özel bir hastaneye götürmüştü.

Polis, zanlıyı hastanede gözaltına almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)