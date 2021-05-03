Adana’da evde patlama: 3 ağır yaralı

1’i çocuk 3 kişi evde meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yaralılardan birinin olaydan 30 dakika önce fotoğraf çektirip, “Bu fotoğrafı ben ölürsem sosyal medyada paylaş” dediği öğrenildi.

Şenol Sarıhan’ı (35) eşi Kezban Sarıhan, bir süre önce terk etti. Dün de Şenol Sarıhan’ın arkadaşı Ferdi K., onu ziyaret etti.

İki arkadaş Adana’nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1491 Sokak’taki müstakil evde patlayıcı ile uğraşırken patlama meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Evde bulunan Şenol Sarıhan’ın oğlu Emirhan Sarıhan ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Sarıhan’ın diğer çocuğu ise aynı odada olmadığı için şans eseri yaralanmadı. Patlama sonrası evde büyük hasar meydana geldi. Evin bütün camları kırılırken, patlamanın olduğu odadaki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“ÖLÜRSEM SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN”

Şenol Sarıhan’ın ise olaydan yaklaşık 30 dakika önce evinin bahçesinde fotoğraf çektirip, “Bu fotoğrafı ben ölürsem sosyal medyada paylaşın.” dediği öğrenildi.

Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.