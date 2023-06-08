Adana'da eve giren hırsızlar para dolu çelik kasayı çalarken sıcaklayınca vantilatör çalıştırdı Kızının kına töreni günü evine giren hırsızlar 2,5 milyon lira değerindeki altının olduğu çelik kasayı çaldı. Ekiplerin incelemesinin ardından yakalanan iki şüpheliden biri tutuklanırken şüphelilerin sıcaklayıp vantilatör çalıştırdığı belirlendi.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde 65 yaşındaki Mehmet Kızıltoprak'ın başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.

Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve bu zamana kadar yaptığı birikimle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ile 500 dolar ve 15 bin lirasını evindeki çelik kasaya koydu.

Kızıltoprak, olay günü kızının kına töreni için Döşeme Mahallesi’ndeki bir düğün salonuna gitti.

Çelik kasanın olmadığını fark etti

Bir süre sonra kızlarına takacakları takıyı unuttuklarını fark eden Kızıltoprak, oğlu ile evine döndü.

Bu sırada sokaktan çıkan bir otomobil, hızla uzaklaştı. Evine giren Kızıltoprak, çelik kapının kırıldığını görünce yatak odasındaki çelik kasaya baktı.

Ekipler şüpheliyi yakaladı

Kasanın yerinde olmadığını görünce şoke olan Kızıltoprak, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli otomobili, plakasından tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı. Ancak kasadaki para ve altınlara ulaşılamadı.

"Belki de bizi öldüreceklerdi"

Takıyı unutunca eve döndüklerini anlatan Kızıltoprak, şu şekilde konuştu:

Eve döndüğümüzde şüphelilerle burun buruna geldik ancak kim olduklarını anlayamadık. Birkaç dakika önce gelsek belki de bizi öldüreceklerdi. Kasanın içerisinde çocuklarıma düğünlerinde takacağım altınlarım vardı.



Böyle bir şeyin başımıza geleceğini hiç düşünmedik. Biz kınadayken, düğün salonundaki bir kişi, evdeki hırsızlara bilgi aktardığını düşünüyorum.

"Sıcaklayıp, vantilatörü bile çalıştırmışlar"

Mağdur olduğunu ifade eden Kızıltoprak, şunları söyledi: