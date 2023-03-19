Adana'da fahiş kira yaptığı için gözaltına alınan ev sahibi adli kontrolle serbest Kiracısından fahiş kira talebinde bulunarak elektrik ve suyunu keserek gözaltına alınan 37 yaşındaki ev sahibi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığı her geçen gün artıyor.

Fahiş kira zamları ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavgaları farklı bir boyuta taşıdı.

Kiracıları çıkarmak için her yolu deneyen ev sahiplerine ilk kez örnek olacak bir davranış sergilendi.

Annesinden aldığı maaşla yaşıyor

Adana'da eşi tarafından 20 yıl önce terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı evin 2. katını kiraladı.

Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya, annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaşla hayat mücadelesi veriyor.

Kira sözleşmesini yenilemek istedi

Kaya'nın aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'nın Seyhan ilçesi oturan Aynur Kaya'nın 4 yıl önce kiraladığı evin sözleşme yenileme tarihi geldi.

Kirayı arttıramayınca elektrik suyu kesti

Ev sahibi, 800 TL kira ödeyen Kaya'dan 5 bin TL istedi.

Evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşi ile kaldığını belirten Kaya, yıllık 60 bin TL olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Ev sahibi gözaltına alındı

Emin Ç., evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı. Kaya'nın şikayeti sonrası Emin Ç., gözaltına alındı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.