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    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 08:34
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    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı.

    Eş zamanlı yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    ANKESÖR/BÜFE İLE ARDIŞIK ARAMALAR

    Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon VİDEO

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon #1

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon #2

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon #3

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon #4

    Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon #5

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