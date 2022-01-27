Adana'da FETÖ'nün hükümlü 'sohbet abileri' yakalandı

FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlülerin, 'sohbet abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, polislikten ihraç 6 suçluya yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6’şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8’er yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52) ve Ramazan T. (55) ile 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup G.'yi (50) yakaladı.

'SOHBET ABİLİĞİ' YAPIYORLARDI

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına 'sohbet abiliği' yaptıkları belirtildi.

Düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü.

ÖNCE ADLİYE SONRA CEZAEVİ

Ayrıca 6 hükümlünün, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.