Ankara'da ablasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı Tartıştığı ablasını sırtından bıçaklayarak öldüren şahıs, emniyete giderek teslim olurken savcılıkta verdiği ifadede, "Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum" dedi.

İHA

Ankara’da ablasını öldüren zanlısının ifadesi şoke etti.

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.’yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü.

Suçunu itiraf etti

Olaydan sonra zanlı E.İ., emniyete giderek teslim oldu.

Saldırgan kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum"

Sanık E.İ.’nin savcılıkta alınan ifadesinde, “Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, ‘İmdat ölüyorum’ diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp, karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım.” dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)