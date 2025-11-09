Adana'da gelin arabasının önünü kesti: Aldığı 50 TL'yi beğenmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde ilginç anlar kaydedildi.

İddiaya göre, bulvar ve caddelerde sinyalizasyonlu kavşaklarda bekleyip cam silen bir kişi gördüğü gelin aracının önünü kesti.

VERİLEN PARAYI BEĞENMEDİ

Damattan para isteyen cam silici 50 TL aldı.

Ancak 50 TL'yi beğenmeyen cam silici gelin aracının kaputuna yatarak daha fazla para istedi.

ARACIN KAPUTUNDA GİTTİ

Bunu kabul etmeyen damat aracı hareket ettirdi. Buna rağmen cam silici aracın kaputunda bir süre gitti.

Damat, cam silicinin kaputtan inmesi için aracı hızlandırıp sağa sola savurdu.

Buna rağmen cam silici araçtan inmedi.

ALAMAYACAĞINI ANLAYINCA UZAKLAŞTI

Cam silici daha fazla para alamayacağını anlayınca aracın kaputundan inip olay yerinden uzaklaştı.

Gelin aracı da yoluna devam etti.