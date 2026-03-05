İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a atıldığı iddia edilen füzelerde İsrail şüphesi

Orta Doğu’da İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın NATO savunma unsurlarınca imha edildiğini açıklarken, Tahran yönetimi Türkiye’ye yönelik füze atıldığı iddialarını reddetti.

NATO SAVUNMA UNSURLAR, BALİSTİK MÜHİMMATI HAVADA İMHA ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu tehdit, NATO’nun Doğu Akdeniz’de konuşlu hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek havada etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, önleme faaliyetinin zamanında gerçekleştirildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da büyük bir hasarın meydana gelmediğini belirtti.

HATAY'A DÜŞEN PARÇA, SAVUNMA MÜHİMMATINA AİT

Balistik mühimmatın imha edilmesinin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesine bir parça düştüğü bildirildi. Yapılan incelemede, söz konusu parçanın tehdit unsuru değil, müdahale sırasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik ve teknik inceleme çalışmaları başlatıldı.

İRAN: "TÜRKİYE TOPRAKLARINA FÜZE ATMADIK"

Yaşanan gelişmelerin ardından İran cephesinden açıklama geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 4 Mart’ta Hatay’a düşen parçayla ilgili olarak Türkiye’ye herhangi bir füze atılmadığını savundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu ülke olan Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE DOSTUMUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kazım Garibabadi, Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Garibabadi, Türkiye’nin terörle mücadelede karşı karşıya kaldığı tehditleri bildiklerini belirterek, “Türkiye bizim dost olarak gördüğümüz bir ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Türkiye’nin ulusal güvenliğini koruma konusunda elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız.” dedi.

NAHÇIVAN'DA İRAN İHA'SI DÜŞTÜ İDDİASI

Bölgede gerilim devam ederken dikkat çeken bir gelişme de Nahçıvan’da yaşandı. Azerbaycan merkezli AzerNews’in haberine göre İran’a ait bir insansız hava aracının Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü ve olayın ardından bölgede dumanların yükseldiği bildirildi.

Azerbaycan medyasında yer alan bazı haberlerde ise söz konusu İHA’nın vurularak düşürüldüğü öne sürüldü.

İRAN: "AZERBAYCAN'I HEDEF ALMADIK"

Olayın ardından İran tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmediği belirtildi.

İranlı yetkililer, komşu ülkelere karşı saldırı niyetlerinin bulunmadığını ifade ederek, yaşanan gelişmelerle ilgili resmi değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim sürerken, bölgedeki askeri hareketlilik ve güvenlik gelişmeleri yakından takip ediliyor.

İSRAİL, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I ÇATIŞMAYA DAHİL ETME PEŞİNDE

İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmalarda, İranlı yetkililerin, Türkiye ve Azerbaycan topraklarına düşen füze ve İHA'nın kendilerine ait olmadığını açıklaması, akıllara soru işaretleri getirdi:

İsrail, İran ile yakın ilişkilieri ve sınırı olan 2 kardeş ülkeyi de savaşa sokmaya mı çalışıyor?