Ensonhaber ekibi Tel Aviv'den aktarıyor: Hürmüz neden bu kadar önemli

İran, ABD ve İsrail saldırısı altında...

28 Şubat'ta başlayan savaşta İran'ın misillemeleri de İsrail'i vuruyor.

Savaş gelişmelerini olayın merkezinde takip etmek üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile Ensonhaber Yazarı Adem Metan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

İkili dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri aktardı.

Tel Aviv'de yaptıkları söyleşide İran'ın geçişleri kapatarak tüm dünyada enerji ve lojistik krizine yol açtığı Hürmüz Boğazı'nün önemini aktaran Adem Metan, boğazın İran'ın en büyük kozu olduğuna dikkat çekti.

"HÜRMÜZ İRAN'IN EN GÜÇLÜ KOZU"

Hürmüz Boğazı'nın daha önce de İran tarafından koz olarak kullanıldığını belirten Metan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gelinen noktada hem Körfez ülkelerine hem de Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan'a bir İran drone'u düştü biliyorsun. İran bütün kozlarını oynuyor. Bunlardan en güçlü olanı da Hürmüz'dü.

Hürmüz bütün dünyanı etkileyecek bir role sahip. Dünyadaki akaryakıt aktarımının yüzde 22'lik kısmı buradan geçiyor. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) da büyük bir bölümünün buradan çıktığını biliyoruz.

"ORTA DOĞU ATEŞİ TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR"

Şimdi şöyle bir durum söz konusu; Orta Doğu'da yanan küçücük bir ateş Almanya'yı da Fransa'yı da Belçika'yı da direkt olarak etkiliyor. Türkiye'de de savaşın başlamasından sonra hemen akaryakıta yüklü bir zam geleceği söylendi. Devlet bunu belirli bir müddet sübvanse edebilir. Ancak bu bir soğuk savaşa dönerse ve süreç zamana yayılırsa ve Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse, o zaman Türkiye'deki akaryakıt sistemi de etkilenir diye düşünüyorum."

"İRAN VAROLUŞ MÜCADELESİ VERİYOR"

İkili Hürmüz hamlesi ile İran'ın neyi amaçladığı üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Metan konuya ilişkin şunları söyledi:

İran kısa süre içinde üst düzey kayıplar verdi. Artık İran bir varoluş mücadelesi veriyor. ABD ve İsrail'in İran'ı havadan bombalaması zaten kaçınılmaz. Bu noktadaki kararlılığı da görebiliyoruz.



İran da bence başta Körfez ülkeleri olmak üzere 'eğer benim canım yanıyorsa sizin de canınız yanmak durumunda' kozunu kullanarak bütün bu kartları açtı. Hürmüz de bunlardan bir tanesi.