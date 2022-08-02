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- Adana’da, gelin arabasıyla gelip kurşun yağdırdılar
Adana’da, gelin arabasıyla gelip kurşun yağdırdılar
Gelin arabası süsü verilmiş araçla gelen şahıslar, iş yerini kapamak üzere olan H.Y. isimli şahsa kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.
- 02.08.2022 - 08:57
- Güncelleme : 02.08.2022 - 09:44
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, saat 20 30 sıralarında, iş yerini kapatmaya hazırlanan H.Y., gelin arabası süsü verilmiş araçtan inen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre; H.Y. kanlar içinde kalırken, rastgele kurşun yağdıran silahlı saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
H.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
9 boş kovan bulundu
Olay yeri incelemesinde, 9 adet boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.