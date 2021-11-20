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    Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü

    Akan trafikte tutundukları otomobille hızlarını artıran patenli gençler, tehlikeye aldırış etmeden çığlık atarak eğlendi.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 11:20
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    Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü

    Adana'nın en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesinde patenli 3 genç, araçlara tutundu.

    Gençleri tutunduğu araçlarla yüzlerce metre yolculuk yaptı.

    YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

    Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

    Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü VİDEO


    ÇIĞLIK ATTILAR

    Bu sırada gençlerin kendilerini görüntüleyen vatandaşa sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını vermesinin ardından çığlık atarak devam etmesi dikkat çekti.

    Adana da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü #1

    Adana da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü #2

    Adana da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü #3

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