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- Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü
Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü
Akan trafikte tutundukları otomobille hızlarını artıran patenli gençler, tehlikeye aldırış etmeden çığlık atarak eğlendi.
- İHA
- 20.11.2021 - 10:23
- Güncelleme : 20.11.2021 - 11:20
Adana'nın en işlek ana arterlerinden olan merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesinde patenli 3 genç, araçlara tutundu.
Gençleri tutunduğu araçlarla yüzlerce metre yolculuk yaptı.
YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Adana'da gençler, tehlikeye aldırmadan çığlık çığlığa paten sürdü VİDEO
ÇIĞLIK ATTILAR
Bu sırada gençlerin kendilerini görüntüleyen vatandaşa sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını vermesinin ardından çığlık atarak devam etmesi dikkat çekti.