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    Adana'da gençlerin bıçaklı kavgası

    Adana'da iki gencin cadde ortasında bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 10:47
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    Adana'da gençlerin bıçaklı kavgası

    Adana'nın Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde iki genç arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı çekip, diğerine saldırdı.

    YARA ALMADI

    Genç, hasmının bıçağı defalarca savurduğu hamlelerinden yara almadan kurtuldu. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

    Bir süre tartışan gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Bu arada kavga anı, yoldan geçen bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Adana'da gençlerin bıçaklı kavgası VİDEO

    Adana da gençlerin bıçaklı kavgası #1

    Adana da gençlerin bıçaklı kavgası #2

    Adana da gençlerin bıçaklı kavgası #3

    Adana da gençlerin bıçaklı kavgası #4

    Adana da gençlerin bıçaklı kavgası #5

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