Sokakta oynarken geri manevra yapan aracın altında kalıp sürüklenen 1,5 yaşındaki İbrahim Bakur’un yardımına mahalleli yetişti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, sokakta oyun oynayan İbrahim Bakur’a çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

1,5 yaşındaki küçük İbrahim aracın altında bir süre sürüklenirken, çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler sürücüyü durdurdu. Mahallelinin aracın altından çıkardığı Bakur'un sadece burnu kanadı.

Şans eseri ciddi bir yara almayan Bakur'un o anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da geri manevra yapan sürücü çocuğa çarptı VİDEO

"TAMPON YÜKSEK OLMASA ÖLEBİLİRDİ"

Kazanın yaşandığı sokaktaki marketin sahibi Alican Gülsoy, dehşet anlarını anlattı.

Sesleri duyunca hemen çocuğun yardımına koştuklarını belirten Gülsoy, “Dışarı çıktığımda çocuğun otomobilin altında kaldığını gördüm. Hemen mahalleliyle birlikte çıkardık. Burnunda kanama vardı. Hemen iş yerime alıp, elini yüzünü yıkadım ve ailesine teslim ettim. Çok şükür durumu iyi. Aracın arka tamponu yüksek olmasaydı, ölüm riski çok yüksekti. Allah’tan aracın tekerleği üzerinden geçmedi. Görüntüler gerçekten şoke ediciydi.” diye konuştu.