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DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda Galip K. (54) yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp önce yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Munzur Baran Y.'ye (18), ardından da ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Munzur Baran Y. ve sürücü Galip K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü yoğun bakım ünitesine alınırken Munzur Baran Y.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.