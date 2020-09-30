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    Adana'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Hakların gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik, şafak vaktinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
    • AA
    • 30.09.2020 - 08:42
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    Adana'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

    Bu kapsamda, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 22 şüphelinin adreslerine özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

    Kapıları koçbaşı ile kırarak eve giren ekipler, narkotik köpeğiyle aralama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimin'deki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #1

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #2

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #3

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #4

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #5

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #6

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #7

    Adana da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #8

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