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    Adana’da helikopterli trafik denetimi

    Adana polisi, Ramazan Bayramı sonrası şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 yolcu kapasitesinin aşılıp aşılmadığı, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 12:22
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    Adana’da helikopterli trafik denetimi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, "kademeli normalleşme" döneminin başlamasının ardından Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda denetim yaptı.

    Yolcu otobüslerini durduran ekipler, kurallara ilişkin kontrol yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

    HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM

    TAG Otoyolu'nun il sınırlarındaki kısmında uçuş yapan polis helikopteri ise kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Polis, söz konusu sürücülere ceza uyguladı.

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