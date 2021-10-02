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- Adana'da hırsızlara operasyon: 50 gözaltı
Adana'da hırsızlara operasyon: 50 gözaltı
- İHA
- 02.10.2021 - 10:46
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, gelen bir şikayet üzerine kentte hırsızlık şebekesi olduğunu tespit etti.
ŞAFAK OPERASYONU
Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takibe başlayan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda aralarında kadınların da olduğu 50 kişilik şebekenin yaklaşık 40 vatandaşın para, altın ve eşyalarını çaldığını belirledi.
50 GÖZALTI KARARI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 50 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Hırsızlık dedektifleri 1 Ekim günü şafak vakti 50 zanlının yakalanması için eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
EVLERİNDEN SERVET ÇIKTI
Polis, evlerde yaptığı aramalarda ise 47 bin lira, 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirdi.