Adana'da hırsızlara operasyon: 50 gözaltı

50 hırsızlık şüphelisi için düğmeye basılan operasyonda ele geçirilenler pes dedirtti. Hırsızların evinde 47 bin lira paranın yanında çalıntı telefon, telefon kılıfları ve hırsızlık aletleri bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, gelen bir şikayet üzerine kentte hırsızlık şebekesi olduğunu tespit etti.

ŞAFAK OPERASYONU

Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takibe başlayan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda aralarında kadınların da olduğu 50 kişilik şebekenin yaklaşık 40 vatandaşın para, altın ve eşyalarını çaldığını belirledi.

50 GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 50 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Hırsızlık dedektifleri 1 Ekim günü şafak vakti 50 zanlının yakalanması için eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

EVLERİNDEN SERVET ÇIKTI

Polis, evlerde yaptığı aramalarda ise 47 bin lira, 52 çalıntı cep telefonu, iki çalıntı televizyon, yüzlerce çalıntı telefon kılıfı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, hırsızlık yaparken kullanılan, demir kesme makası, tornavida gibi aletler ele geçirdi.

























