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    Adana'da iki kızın dedikodu kavgası kamerada

    Sarıçam ilçesinde dedikodu yüzünden kavga eden iki liselinin yumrukları havada uçuştu. Birbirinin üzerine çıkan iki kızın kavgası anbean kaydedildi.
    • 02.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:12
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    Adana'da iki kızın dedikodu kavgası kamerada

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde lise öğrencileri birbirine girdi.

    İki kız öğrenci, dedikodu meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Giderek alevlerin yükseldiği tartışma kavgaya dönerken, etraf da kalabalıklaştı.

    Yumruklar havada uçuştu

    İki genç kız çimenlik alanda birbirinin üzerine çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden kızlar, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

    Bu sırada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi.

    O anlar kamerada

    Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Adana'da iki kızın dedikodu kavgası kamerada ViDEO


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