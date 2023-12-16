Adana'da ilginç olay! Kız arkadaşına çarpan aracı yaktı Kozan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazayı yapan otomobil, bulunduğu tamirhanede kundaklandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, kundaklama olayından sonra görüntülendi.

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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı...

d-Dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü Musa A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarptı.

Kazada yaralanan Leyla A., Selenay A. ve Beyza A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile Kozan Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirciye çekilen araç, gece kundaklandı.

Erkek arkadaşı kundakladı

Kazaya karışan aracın yanındaki 5 araç, yanarak zarar gördü. Aracı kundaklayan kişinin kazada yaralanan genç kızlardan birinin erkek arkadaşı E.U. olduğu iddia edildi.

Tamirciye bırakılan 6 araç küle dönerken, iş yerinin güvenlik kamerasının da devre dışı bırakıldığı fakat sanayi sitesinin güvenlik kamerası ile olayı gerçekleştiren şüphelinin dün gece tespit edildiği öğrenildi.

Tamirci kardeşler Durmuş Şahin ve Gültekin Şahin, 2 milyona yakın zarar olduğunu ve aracı kundaklayanların hak ettiği cezayı almasını istedi.

"2 milyon lira zararımız var"

Gece 02.00 sularında yangın haberini alarak iş yerine geldiğini ifade eden Gültekin Şahin, “Geldiğimde itfaiye ekipleri sağ olsun yangını söndürmüş soğutma çalışması yapıyordu. Araç dün gece geldi buraya. Kazaya karışmış aracı buraya bırakmak istediler. Araçlar yanmış, kundaklanmış. Sanayinin güvenlik kamerasından polisler tespit ederek yakalamışlar.

Kazada yaralanan yayalardan birinin nişanlısı olduğu söyleniyor. Nasıl bir kinle davranmışsa ‘benim nişanlıma nasıl çarpar diyerek’ aracı kundaklıyor. Burada müşterimizin araçları vardı 6 araç zarar gördü. Yaklaşık 2 milyon lira zararımız var. Allahtan araçların LPG tankları patlamamış” diye konuştu.

İş yeri sahibi Durmuş Şahin, “Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu. Aracı yakan belli oldu. 15 yıllık emeğimiz var iş yerinde. Maddi hasar çok 6 araç hasar gördü. Yetkililerin artık bir dur demesi lazım. Bir iki ay sonra burayı yakan çıkar içeriden. Hakimlerin, savcılarımızın gereken cezayı vermesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan, aracı kundakladığı iddia edilen E.U.’nun polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)