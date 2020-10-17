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    Adana'da istek parça kavgası: 5 yaralı

    Adana'da canlı müzik yapan ocakbaşında, müşteriler arasında yaşanan "şarkı size fazla çaldı" kavgasında, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.10.2020 - 08:08
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    Adana'da istek parça kavgası: 5 yaralı

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir ocakbaşında bulunan müşteriler, istek şarkılar sizin masaya daha çok çaldı diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    5 KİŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

    Çıkan kavgada Ali Yıldırım, Necmettin K., Barış Ç., Mirza G.,Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bıçakladı. Ardından Ali Yıldırım, olay yerinden kaçarak suç aletiyle birlikte polis merkezine teslim oldu. Bu sırada yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan, Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adana da istek parça kavgası: 5 yaralı #1

    Adana da istek parça kavgası: 5 yaralı #2

    Adana da istek parça kavgası: 5 yaralı #3

    Adana da istek parça kavgası: 5 yaralı #4

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