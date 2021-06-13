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    Adana'da kaçak tütün operasyonu: 10 gözaltı

    Gümrük kaçağı akaryakıt, makaron, tütün, cep telefonu, sigara ve tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 10:18
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    Adana'da kaçak tütün operasyonu: 10 gözaltı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda, Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilo nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Ayrıca polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı 73 cep telefonu ile 2 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

    Adana’da kaçakçılık operasyonu VİDEO

    10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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