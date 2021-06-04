Kız kardeşiyle kaldırımda yürüyen Shıla Tacik’in başına merdiven düştü. Genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, kız kardeşler 23 yaşındaki Shıla Tacik ile 21 yaşındaki Semira Tacik, eve gitmek üzere Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki kaldırımda yürümeye başladı.

YOLDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA..

İki kız kardeş K.Y. adlı kişinin reklam panosunda tamirat yaptığı yere geldiği sırada, düşen merdiven Shıla Tacik’in başına isabet etti.

Kaldırımda yürürken, başına merdiven düşen genç kız yaralandı.

K.Y. hemen durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tacik’in durumunun iyi olduğu K.Y.’den de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Adana'da kaldırımda yürüyen genç kızın başına merdiven düştü VİDEO

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Bu arada, Semira Tacik ise kaldırımda yürürken birden merdivenin kız kardeşinin kafasına düştüğünü ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

K.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



