DHA
Yurt genelinde usulsüz otopark hizmetlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kez ekipler, Adana'da harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde kamuya açık alanda valelerin ücret karşılığı otoparkçılık yaptığını belirledi.
Gizli kamerayla kaydedildi
Bunun üzerine düğmeye basan ekipler, yaka kameraları açık şekilde bölgeye giriş yaptı.
Polis, kamuya açık alandan para alan İ.U. ile 30 lira karşılığında aracın park edilmesine yönelik anlaşma yaptı.
Gözaltına alındı
Valenin aracı yönlendirdiği sırada polis, kimliklerini gösterip İ.U.'yu gözaltına aldı.
İ.U.'nun ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığınca hakkında adli işlem başlatıldı.