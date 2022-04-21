Adana’da kapkaççı dehşeti: Kadını yerde sürükledi

Sırt çantasını çaldığı kadını yerde sürükleyen kapkaççı, izini kaybettirdi. Bacağı kırılan kadın tedavi altına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde 18 Nisan günü sabah saat 07.00 sıralarında evine doğru giden N.Ü. adlı kadın, Toros Mahallesi'ndeki kaldırımda yürürken bir apartmanın önünde durdu.

Bu sırada arkasından gelen bir kişi, N.Ü.’nün sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi.

Yerde sürükledi

Ancak N.Ü. çantayı vermek istemeyince zanlı, kadını yere düşürüp sürükledi.

Çantayı alıp kaçmaya başlayan kapkaççıyı, çöp dökmeye çıkan apartmanın görevlisi Ali Pekmez (48) fark etti ve onu yakalamak istedi.

Ancak kapkaççı, Pekmez’den elindeki çantayı sallayarak kurtuldu.

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Kapkaç anı kamerada

Pekmez daha sonra polisi arayıp haber verirken, yaşananlar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bacağı kırıldı

Bu arada başından ve bacağından yaralanan N.Ü. ise bir otomobille hastaneye kaldırıldı.

Bacağının kırıldığı öğrenilen kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

“Köprü altına girince elimden kaçırdım”

İHA'ya konuşan ve kıl payı kapkaççıyı elinden kaçırdığını söyleyen Ali Pekmez, “Ben çöp dökmeye çıkmıştım. Bir kadın çığlık atmaya başladı. Ben de trafik kazası oldu zannettim ancak baktığımda bir kişi kadının çantasını alıyordu. Kadın yere düştü, kafasından ve bacağından yaralandı. Zanlı da bana doğru koştu, onu yakalamak istedim ama kaçtı. Ben de arkasından koştum ama otoyola köprü altına girince elimden kaçırdım.” dedi.