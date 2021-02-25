Adana'da karbonmonoksit gazı 2 can aldı

Gece yatarken kömür sobasını yakan çift, çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Adana’da karbonmonoksit gazı can aldı…

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan Muyesse Karslı (32) Mustafa Karslı (37) çifti, yatak odalarındaki kömür sobalarını yakarak uyudu.

Gece boyu sobadan sızan karbonmonoksit gazı, çiftin ölümüne neden oldu.

KOMŞULARI BULDU

Şahıslar, sabah saatlerinde komşuları tarafından yataklarında cansız halde bulundu.

ÇOCUKLAR ETKİLENMEDİ

Diğer odada yatan iki çocuğun ise korbonmonoksit gazından etkilenmediği öğrenildi.