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    Adana'da karbonmonoksit gazı 2 can aldı

    Gece yatarken kömür sobasını yakan çift, çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 12:33
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    Adana'da karbonmonoksit gazı 2 can aldı

    Adana’da karbonmonoksit gazı can aldı…

    Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan Muyesse Karslı (32) Mustafa Karslı (37) çifti, yatak odalarındaki kömür sobalarını yakarak uyudu.

    Gece boyu sobadan sızan karbonmonoksit gazı, çiftin ölümüne neden oldu.

    KOMŞULARI BULDU

    Şahıslar, sabah saatlerinde komşuları tarafından yataklarında cansız halde bulundu.

    Adana da karbonmonoksit gazı 2 can aldı #1

    ÇOCUKLAR ETKİLENMEDİ

    Diğer odada yatan iki çocuğun ise korbonmonoksit gazından etkilenmediği öğrenildi.

    Adana da karbonmonoksit gazı 2 can aldı #2

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