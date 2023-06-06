Adana'da kardeşlerin kavgası kanlı bitti Ceyhan ilçesinde 27 yaşındaki İmam Maral, birlikte hurdacılık yaptığı kardeşi 23 yaşındaki Adem Maral'ı, tabancayla vurarak öldürdü.

DHA

Adana'da Ceyhan Sanayi Sitesi içerisinde, Sanayi Caddesi üzerinde, 5'inci Blok girişinde hurda işletmesi bulunan İmam Maral ile kardeşi Adem Maral arasında, aile içi geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İmam Maral, tabancasını çıkartıp kardeşine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Adem Maral, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Maral, götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

İmam Maral, iş yerine gelen polise teslim oldu. Maral'ın ilk ifadesinde kardeşinin ailesini huzursuz ettiğini, anne ve babasını da daha önce darbettiğini, bu yüzden yine aralarında kavga çıktığını bu sırada tabancasını çıkartıp ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adem Maral, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.