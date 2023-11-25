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Adana'da kavgayı izleyen gence kızıp vurdu

Adana'da kavgayı izleyen gence kızıp vurdu Kozan ilçesinde bir grup arasındaki kavgayı uzaktan izleyen genci kavga eden şahıslardan biri, "Ne bakıyorsun?" diyerek silahla yaraladı.