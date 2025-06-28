Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınbirader dehşeti...

Belediyevleri Mahallesi'nde yaşanan olayda Eyüp Atabey ile ağabeyinin eşi Sebahat Atabey arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Kavganın büyümesi üzerine Eyüp Atabey, Sebahat Atabey’i bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakıma alınan Sebahat Atabey, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

CANİ ADAM TUTUKLANDI

Şüpheli Eyüp Atabey ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sebahat Atabey'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.