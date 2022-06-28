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    Adana'da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı

    Adana’da otomobili şarampolde askıda kalan sürücü, gülerek “Sürekli kaza yapıyorum. Daha önce de sulama kanalına düştüm” dedi.
    • 28.06.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:55
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    Adana'da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı

    Adana’da Güzelyalı Mahallesi’nde Kürşat Güneş, kullandığı otomobille sokakta geri manevra yaptığı sırada belediyenin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı.

    Kaza sonrası Güneş ve yanındaki iki arkadaşı, araçtan yara almadan çıktı.

    Olayın yaşandığı ve yapım çalışmasının sürdüğü yolda önlem alınmadığı görüldü.

    Öte yandan Güneş’in, geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvardaki sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

    "Geçen yıl da sulama kanalına düştüm"

    Güneş, sürekli kaza yaptığını söyleyerek, “Geçen yıl da sulama kanalına düştüm. Bana bir şey olmadı. Şimdi de hiç fark etmedim, geri gelirken düştüm. Yine bir şey olmadı.” diyerek güldü.

    Trafik polisi kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Otomobil çekiciyle askıdan kurtarıldı.

    Adana'da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı ViDEO

    Adana da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı #1

    Adana da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı #2

    Adana da kaza yapan sürücü gülerek kazayı anlattı #3


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