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    Adana'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

    İki çocuk babası Ali Ozan Ö., tartıştığı eşi Kübra Ö.'yü tabancayla öldürerek polise teslim oldu.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 13:31
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    Adana'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yaşayan ve gemide motor tamiri ustası olarak çalışan Ali Ozan Ö. (42), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Kübra Ö. (39) ile tartışma yaşadı.

    Gece saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede alevlenirken  Ali Ozan Ö., Kübra Ö.'yü tabancayla öldürdü.

    SABAHA KADAR BEKLEYİP POLİSİ ARADI

    Sabaha kadar eşinin başında bekleyen saldırgan, daha sonra polise ve annesi Aysel Ö.’ye haber verdi. Olay yerine Aysel Ö.'nün annesi ve kız kardeşi gelirken, bir süre sonra da polis geldi.

    Adana’da eşini öldürüp polisi aradı

    GÖZALTINA ALINDI

    Ali Ozan Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cani koca, gazetecilerin "Niye öldürdünüz" sorusuna ise küfürle karşılık verdi.

    Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Adana da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü #1

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    Adana da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü #3

     

    Adana da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü #4

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