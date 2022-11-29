Adana’da komşularına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Tartıştığı komşularından birini öldürüp, diğerini yaralayan saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Süleyman T., aynı binadaki komşuları Erdem Y., oğlu Ömer Y. ve Adil Ayten (64) ile henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde tartışmaya başladı.

Komşularına ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman T., belinden çıkardığı tabanca ile komşularına ateş açtı.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Ayten ve Ömer Y.'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Biri öldü, biri yaralandı

İki yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden vurulup, ağır yaralanan Ayten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ömer Y.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Katil yakalandı

Ayten'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre Süleyman T., saldırıda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.