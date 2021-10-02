Adana'da liseli kızların kavgası

Okul çıkışı parkta buluşan kız öğrenciler, bir anda birbirlerine girdi. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir lisede okuyan öğrenciler, okul çıkışı Merkez Park içerisinde toplandı.

Burada iki kız, diğer kız öğrenciler tarafından darbedildi.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İki kişiyi aralarına alan kızlar, yumruk ve tekmelerlerle saldırdı. Kavgayı bölgedeki erkek öğrenciler ayırmaya çalıştı. Olay, park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla son buldu. Kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta kavga etti