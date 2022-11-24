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    Adana'da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti

    Liseli bir grup, arkadaşlarını tekme tokat döverken bir başka grup ise o anları kayıt altına alarak güldü.
    • 24.11.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 11:52
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    Adana'da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, başka bir lise öğrencisiyle tartışmaya başladı.

    Liseli öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışmanın bir anda kızışması sonrasında 3 kız öğrenci, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

    Öğrenciler müdahale etti

    Kavgayı gören öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı.

    Adana'da liseli kızın dövülmesini arkadaşları gülerek izledi VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Gülerek izlediler

    İHA'nın haberine göre, bazı öğrenciler kavgayı gülerek izlerken bir diğer grup ise videoyu çeken öğrenciye tepki gösterdi.

    Adana da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti #1

    Adana da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti #2

    Adana da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti #3


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