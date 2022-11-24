Adana'da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti

Liseli bir grup, arkadaşlarını tekme tokat döverken bir başka grup ise o anları kayıt altına alarak güldü.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, başka bir lise öğrencisiyle tartışmaya başladı.

Liseli öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışmanın bir anda kızışması sonrasında 3 kız öğrenci, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Öğrenciler müdahale etti

Kavgayı gören öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı.

Adana'da liseli kızın dövülmesini arkadaşları gülerek izledi VİDEO

O anlar kayıt altına alındı

O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Gülerek izlediler

İHA'nın haberine göre, bazı öğrenciler kavgayı gülerek izlerken bir diğer grup ise videoyu çeken öğrenciye tepki gösterdi.