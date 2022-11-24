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- Adana'da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti
Adana'da liseli kızların kavgasını arkadaşları gülerek kaydetti
Liseli bir grup, arkadaşlarını tekme tokat döverken bir başka grup ise o anları kayıt altına alarak güldü.
- 24.11.2022 - 10:04
- Güncelleme : 24.11.2022 - 11:52
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, başka bir lise öğrencisiyle tartışmaya başladı.
Liseli öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışmanın bir anda kızışması sonrasında 3 kız öğrenci, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
Öğrenciler müdahale etti
Kavgayı gören öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı.
Adana'da liseli kızın dövülmesini arkadaşları gülerek izledi VİDEO
O anlar kayıt altına alındı
O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Gülerek izlediler
İHA'nın haberine göre, bazı öğrenciler kavgayı gülerek izlerken bir diğer grup ise videoyu çeken öğrenciye tepki gösterdi.