Adana'da markette tırnakçılık yapmaya çalışan kadın yakalandı

Markette ödeme sırasında tırnakçılık yöntemiyle 100 TL’lik banknot çalmaya çalışan kadın, arkasında bulunan dükkan sahibinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde markete giren bir kadın, sigara almak istediğini belirterek dükkan sahibi Yaşar Uygun’un kasadaki eşine 200 liralık banknot verdi.

Bir paket sigara ve 185 TL para üstü alan kadın, el çabukluğuyla bir banknotu yırttıktan sonra yenilemesi için kasiyere uzattı.

TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE 100 TL ÇALMAYA ÇALIŞTI

Kasiyerden yeni para alan kadın, hemen ardından tırnakçılık yöntemiyle 100 TL’lik banknotu elindeki cüzdanının arkasına yerleştirdikten sonra elindeki paraların eksik olduğunu öne sürerek tamamlaması için kasiyere uzattı.

MARKET SAHİBİNE YAKALANDI

Bu sırada kadının arkasında olan Yaşar Uygun, şüphelenerek kadının elindeki paraları aldı. Yaşar Uygun ile bir süre tartışan kadın, sigara almaktan vazgeçtiğini söyleyerek parasının iadesini istedi. Yaşar Uygun, kadının cüzdanının arkasına sakladığı 100 TL'yi ve bir paket sigarayı aldıktan sonra 200 TL’lik banknotu kadına vererek marketten uzaklaştırdı.

"EN UFAK DALGINLIKTAN FAYDALANIYORLAR"

Tırnakçının markete girdiği sırada kendisinin arka reyona mal dizdiğini belirten Uygun, “Tırnakçılık veya sahte para dolandırıcılıklarıyla zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz için değeri yüksek olan banknotlarla alışveriş yaparken hep bir şüpheye düşüyoruz. Esnafımız böyle durumlarda mutlaka dikkatli olsunlar. En ufak dalgınlıktan faydalanıyorlar.” diye konuştu.