Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

AA
Adana'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
3 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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