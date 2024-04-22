Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
AA

Adana'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)