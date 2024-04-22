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Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'da minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı Karaisalı ilçesinde bir minibüs uçuruma devrilerek yandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.