Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı

Çalıştığı banka şubesinin müşterisi firma yetkililerinin imzalarını taklit ederek hazırladığı sahte evrakla bankadan 12 milyon TL kredi çeken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.’nin, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturmada Gökhan K.’nin, banka müşterilerinin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firmalar adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.

DEĞNEKÇİNİN HESABINA TRANSFER ETTİ

Gökhan K.’nin yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Ö.’ye ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi.

Hacı Ahmet Ö.’nün, bu işlem karşılığında Gökhan K.’den yüklü miktarda para aldığı saptandı.

KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPTI

Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.’nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.’den şantajla para istediği, “Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim” diye tehditte bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine Gökhan K.’nin, Hakan Ö.’ye ‘sus payı’ verdiği belirlendi.

6 BANKA DEKONTU İLE 30 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı.

Hacı Ahmet Ö.’nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu, 30 bin lira para ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİ ALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakan Ö.’ye ise ev hapsi cezası verildi.