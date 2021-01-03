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    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı

    Çalıştığı banka şubesinin müşterisi firma yetkililerinin imzalarını taklit ederek hazırladığı sahte evrakla bankadan 12 milyon TL kredi çeken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:02
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    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.’nin, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Yürütülen soruşturmada Gökhan K.’nin, banka müşterilerinin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firmalar adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi.

    DEĞNEKÇİNİN HESABINA TRANSFER ETTİ

    Gökhan K.’nin yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Ö.’ye ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi.

    Hacı Ahmet Ö.’nün, bu işlem karşılığında Gökhan K.’den yüklü miktarda para aldığı saptandı.

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    KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPTI

    Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.’nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.’den şantajla para istediği, “Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim” diye tehditte bulunduğu öğrenildi.

    Bunun üzerine Gökhan K.’nin, Hakan Ö.’ye ‘sus payı’ verdiği belirlendi.

    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı #2

     

    6 BANKA DEKONTU İLE 30 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı.

    Hacı Ahmet Ö.’nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu, 30 bin lira para ele geçirildi.

    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı #3

    İKİSİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİ ALDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hakan Ö.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı #4

    Adana’da müşterilerin imzalarını taklit edip, vurgun yaptı #5

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