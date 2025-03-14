Adana'da nadir görülen kara leylek tedavi altında

İHA

Havaların ısınması ile birlikte leyleklerin göçü başladı.

Adana'nın Feke ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve insanlardan uzak bölgelerde yaşayan bir kara leylek, yaralı olarak bulundu.

İlçeden kırsaldaki Akkaya Mahallesine aracıyla giden Yasin Akcan, önüne çıkan yaralı leyleği alarak Feke Belediye Başkanı Cömert Özen'den yardım istedi.

TEDAVİ EDİLECEK, DOĞAYA BIRAKILACAK

Özen'in yönlendirmesiyle leyleğe veteriner hekim Hilmi Ogün Akış ilk müdahalesini yaptı. Hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefline teslim edildi.

Nadir görülen kara leyleğin bakım merkezinde gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.