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- Adana’da oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba tutuklandı
Adana’da oğlunu av tüfeğiyle yüzünden yaralayan baba tutuklandı
- DHA
- 06.12.2020 - 11:53
Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.
Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi.
AMELİYATA ALINDI
İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı.
Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı.
KÜFRETTİĞİ İÇİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba Murat B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede tarama yapan ekipler, şüpheli Murat B.’yi olay yerine yakın bir yerde yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Murat B.’nin ifadesinde, kendisine küfrettiği için oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İmam B.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.